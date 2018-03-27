На территории одной из школ Тольятти мужчина похитил телефон у подростка

В полицию Тольятти обратились родители несовершеннолетнего мальчика, заявившие, что на территории одной из школ Автозаводского района Тольятти у их сына злоумышленник открыто похитил сотовый телефон, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

По имеющимся данным, мужчина попросил телефон для звонка и, получив отказ, выхватил его из рук подростка, после чего скрылся. Сумма причиненного ущерба составила три тысячи рублей.

Полицейские выяснили приметы злоумышленника, отработали места возможного сбыта похищенного, опросили жильцов соседних домов и проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных деяний. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен один из местных жителей — ранее не судимый 54-летний мужчина.

Он был задержан по месту жительства и доставлен в полицию. В задержанном подросток опознал своего обидчика. Мужчина пояснил, что похищенный телефон сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.