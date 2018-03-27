На складе в Тюмени изъято девять тысяч бутылок нелегального алкоголя

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области , продукция предназначалась для последующего сбыта. По предварительным данным, к незаконной деятельности причастны 61-летний и 54-летний местные жители. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — отмечают в пресс-службе ведомства.