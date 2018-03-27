Ещё
На железной дороге в Ряжском районе рабочему переломило ноги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На железной дороге в Ряжском районе рабочему переломило ноги 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении мастера одного из предприятий Ряжского района за нарушение правил охраны труда, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в январе 2018 гола на одном из предприятий Ряжского района при расцепке вагонов, предназначенных под загрузку, произошло «самопроизвольное движение пустых вагонов». В результате происшествия работник, выполнявший по поручению мастера производственного участка расцепку, сломал две ноги. Причиной, вызвавшей несчастный случай, явилось ненадлежащее обеспечение мастером мер безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ Рязань: последние новости
«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет Азербайджанцы, стрелявшие в полицейских, получили 19 лет колонии на двоих За сутки в Рязанской области не произошло ни одного серьезного ДТП
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову244
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»843
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение