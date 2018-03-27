На железной дороге в Ряжском районе рабочему переломило ноги

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении мастера одного из предприятий Ряжского района за нарушение правил охраны труда, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в январе 2018 гола на одном из предприятий Ряжского района при расцепке вагонов, предназначенных под загрузку, произошло «самопроизвольное движение пустых вагонов». В результате происшествия работник, выполнявший по поручению мастера производственного участка расцепку, сломал две ноги. Причиной, вызвавшей несчастный случай, явилось ненадлежащее обеспечение мастером мер безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.