Учащегося техникума в Ижевске заподозрили в угоне автомобиля и краже велосипеда

Ижевск. Удмуртия . Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля и краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В ночь на 27 марта от дома по улице Клубной был угнан автомобиль «ВАЗ-21074». Позже он был найден на территории района. По приметам, описанным очевидцем происшествия, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний ранее судимый учащийся техникума.

В ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что несовершеннолетний причастен к краже велосипеда, совершенной в ту же ночь из подъезда дома по улице Заречное шоссе.

В настоящее время имущество возращено владельцам. Расследование уголовных дел, возбужденных по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и статье 158 УК РФ («Кража»), продолжается.

Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.