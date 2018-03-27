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Учащегося техникума в Ижевске заподозрили в угоне автомобиля и краже велосипеда
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Учащегося техникума в Ижевске заподозрили в угоне автомобиля и краже велосипеда 

ИА «Сусанин» 32 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля и краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
В ночь на 27 марта от дома по улице Клубной был угнан автомобиль «ВАЗ-21074». Позже он был найден на территории района. По приметам, описанным очевидцем происшествия, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний ранее судимый учащийся техникума.
В ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что несовершеннолетний причастен к краже велосипеда, совершенной в ту же ночь из подъезда дома по улице Заречное шоссе.
В настоящее время имущество возращено владельцам. Расследование уголовных дел, возбужденных по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») и статье 158 УК РФ («Кража»), продолжается.
Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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