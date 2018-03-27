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В Петербурге пресечена деятельность автоугонщиков, специализировавшихся на кражах отечественных авто
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В Петербурге пресечена деятельность автоугонщиков, специализировавшихся на кражах отечественных авто 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
Сотрудники полиции Красносельского района задержали троих граждан в возрасте 16 и 18 лет, подозреваемых в кражах отечественных автомобилей.
Установлено, что данные граждане в период с ноября 2017 года по март 2018 года совершили хищение шести автомобилей марки «ВАЗ», припаркованных на улицах Маршала Казакова, Театральной, Нарвской и на Ленинском проспекте. Общий ущерб составил 415 тысяч рублей.
Похищенное имущество частично обнаружено и возвращено владельцам. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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