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Экс-начальник участковых Семикаракорска выписал премии своим подчиненным и получил за это срок
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Экс-начальник участковых Семикаракорска выписал премии своим подчиненным и получил за это срок 

161.ru 32 минуты назад
Фото: 161.ru
В Семикаракорском районном суде вынесли приговор бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Владимиру Панчехину. Экс-руководителя признали виновным в превышении должностных полномочий.
В 2016 году Панчехин должен был выплатить премии только тем сотрудникам, у которых не было дисциплинарных взысканий. Однако он разделил премиальный фонд между всеми участковыми, не забыв вознаградить и себя. Однако такие действия надзорные органы расценили как превышение полномочий. На Панчехина завели уголовное дело и уволили из органов.
— Панчехину назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, — сообщили в пресс-службе Семикаракорского районного суда.
В середине марта другого полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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