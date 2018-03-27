Экс-начальник участковых Семикаракорска выписал премии своим подчиненным и получил за это срок

Семикаракорском районном суде вынесли приговор бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Владимиру Панчехину. Экс-руководителя признали виновным в превышении должностных полномочий.

В 2016 году Панчехин должен был выплатить премии только тем сотрудникам, у которых не было дисциплинарных взысканий. Однако он разделил премиальный фонд между всеми участковыми, не забыв вознаградить и себя. Однако такие действия надзорные органы расценили как превышение полномочий. На Панчехина завели уголовное дело и уволили из органов.

— Панчехину назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, — сообщили в пресс-службе Семикаракорского районного суда.

В середине марта другого полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.