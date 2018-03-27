Заведено дело на участкового, который заморозил задержанного. «Это не единственный эпизод»

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции села Толька Красноселькупского района, который в декабре 2017 года заморозил задержанного.

Выяснено, что участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красноселькупскому району, находясь при исполнении служебных обязанностей, без оформления процессуальных документов задержал и незаконно поместил в нефункционирующую камеру для содержания административно задержанных местного жителя. После он покинул здание пункта полиции. На следующий день в камере он обнаружил труп, и решил его спрятать.

По требованию прокурора района в отношении участкового возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Кроме того, проверка установила, что в пункте полиции Тольки была ликвидирована дежурная часть, поэтому сотрудники полиции не вправе были осуществлять административные задержания.

Накануне двери двух камер для административно задержанных пункта полиции демонтированы. Четыре должностных лица из числа руководства отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Прокуратура района выявила дополнительные эпизоды преступной деятельности участкового, связанные с незаконным задержанием еще двух граждан.