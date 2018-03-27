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Жители Тюмени под окнами своего дома обнаружили тело мужчины
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Жители Тюмени под окнами своего дома обнаружили тело мужчины 

Уральский меридиан 41 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
27 марта, на улице проезд Солнечный в Тюмени под окнами многоэтажного дома №7 обнаружили тело мужчины.
Вместе с сотрудниками полиции на место трагедии спустя 9 минут прибыла бригада скорой помощи. Полиция и следователи исключили признаки суицида.
Как рассказала 72.ru старший помощник руководителя Следственного комитета России Анастасия Лепехина, по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося и выяснения личности погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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