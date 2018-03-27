Жители Тюмени под окнами своего дома обнаружили тело мужчины

27 марта, на улице проезд Солнечный в Тюмени под окнами многоэтажного дома №7 обнаружили тело мужчины.

Вместе с сотрудниками полиции на место трагедии спустя 9 минут прибыла бригада скорой помощи. Полиция и следователи исключили признаки суицида.

Как рассказала 72.ru старший помощник руководителя Следственного комитета России Анастасия Лепехина, по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося и выяснения личности погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».