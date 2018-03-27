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В Саратове замглавврача «скорой» оштрафовали за труд подчиненных на даче
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В Саратове замглавврача «скорой» оштрафовали за труд подчиненных на даче 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове врач отделался штрафом за использование «рабсилы» на даче. Уголовное дело против бывшего замглавврача ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи», которого обвиняли в превышении должностных полномочий, закрыто.
Информация поступила в следственные органы из регионального ФСБ. Бывший замглавврача «скорой» оштрафован. Как сообщили в региональном СУ СКР, в 2015-2017 годах он в рабочее время привлекал подчиненных— слесарей, электриков сантехников, водителей для строительстве на своем дачном участке. А также пользовался «неотложками» и ГСМ не по приямому назначению. Ущерб оценили в более 200 тысяч рублей. По суду нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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