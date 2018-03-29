Завершено расследование уголовного дела

В ходе предварительного следствия установлено, что четверо уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 39 лет создали организованную группу, специализировавшуюся на совершении краж и разбойных нападений с целью завладения товарами из контейнеров и складских помещений, расположенных на территории г. Новосибирска.

Организатор и участники преступной группы узнавали через знакомых о гражданах, занимающихся торговой деятельностью, ассортимент реализуемого ими товара и время его поступления в Новосибирск. Далее обвиняемые устанавливали места хранения, а также способ осуществления охраны площадки на которой он располагается. Спланировав преступную схему действий, злоумышленники, используя в отношении сотрудников охраны физическую силу или электрошокер, совершали хищение товарно-материальных ценностей из контейнеров и складских помещений. Также с постов охраны похищалась аппаратура для осуществления видеосъемки.

Впоследствии 28-летний организатор распределял похищенное имущество между участниками преступной группы.

В конце ноября 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по г. Новосибирску все лица, состоявшие в организованной преступной группе были задержаны.

В ходе проведения обысков у фигурантов были изъяты сотовые телефоны, сим-карты, а также вещи, добытые преступным путем.

Всего следователем установлено 3 эпизода преступной деятельности с причинением ущерба более 6 миллионов рублей.

Организатору и участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.