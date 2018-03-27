Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в бандитизме и разбое

Личности нападавших сотрудники уголовного розыска установили быстро — обнаружили оставленную неподалеку машину, на которой злоумышленники прибыли к месту преступления. Оказалось, что, похитив деньги, они скрылись из города.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих фигурантов в столичном отеле, еще одного — в Омске. В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их соучастник помещен под домашний арест", — добавила И. Волк.

В рамках уголовного дела допрошено 45 свидетелей, проведено более 30 биологических, трасологических, криминалистических, дактилоскопических и других экспертиз. Совокупность собранных доказательств позволила органам предварительного следствия установить, что соучастники тщательно готовили преступление. Получив информацию, что жительница Кировского округа повезет в Москву крупную сумму денежных средств, 33-летний житель Омска предложил своим знакомым объединиться в группу, приобрести оружие и завладеть деньгами. С этой целью они купили на подставное лицо автомобиль, на котором отслеживали передвижение женщины, приобрели мобильные телефоны с неавторизованными сим-картами и распределили роли: один запугивает и стреляет из травматического оружия, другой забирает багаж с деньгами, третий следит за обстановкой и предупреждает об опасности.

В настоящее время предварительное расследование уголовных дел по части 1 статьи 209 и части 4 статьи 162 УК РФ окончено. Уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.