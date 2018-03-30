Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищениях денежных средств дольщиков строящегося жилья

По версии следствия, 41-летний житель Новосибирска создал группу компаний для привлечения денежных средств граждан, вносимых ими по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Действуя совместно с двумя мужчинами и двумя женщинами, занимающими руководящие должности в холдинге, и распределив между ними роли, гендиректор организовал хищение денежных средств дольщиков.

"Поступающие от граждан по договорам займа и участия в долевом строительстве денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Акты выполненных работ по строительству многоэтажных жилых домов составлялись с завышением объемов работ и их стоимости либо с указанием работ, которые фактически не выполнялись", — рассказала Ирина Волк.

Хищения денежных средств дольщиков тщательно скрывались с помощью искажения бухгалтерской отчетности путем отражения недостоверных сделок, проведения фиктивных расчетов и искусственного формирования задолженностей.

В период с 2007 по 2014 годы похищено 960 миллионов рублей, поступивших в кассу и на расчетный счет организации от 560 участников долевого строительства. При этом часть денег в сумме 840 миллионов рублей легализована путем совершения ряда финансовых операций.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159, пункта «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.