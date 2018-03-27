В Москве задержали подозреваемого в ограблении букмекерских контор

Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы, расположенные в столичных районах Перово и Измайлово, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбое. Заявитель рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых — 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают и возможных соучастников преступления, добавила она.