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В Москве задержали подозреваемого в ограблении букмекерских контор
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В Москве задержали подозреваемого в ограблении букмекерских контор 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину по подозрению в двух разбойных нападениях на букмекерские конторы, расположенные в столичных районах Перово и Измайлово, сообщается на сайте МВД РФ.
Ранее в отдел полиции поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбое. Заявитель рассказал, что в помещение на Зеленом проспекте вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых — 33-летнего жителя Северо-Кавказского региона и установили его возможную причастность к аналогичному нападению на букмекерскую контору на Измайловском шоссе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают и возможных соучастников преступления, добавила она.
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