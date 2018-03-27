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В Москве вооруженный мужчина похитил из магазина 4 бутылки чачи
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В Москве вооруженный мужчина похитил из магазина 4 бутылки чачи 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Вооруженный пистолетом неизвестный украл из магазина в центре Москвы четыре бутылки чачи и выручку из кассы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, в полицию о разбойном нападении сообщил продавец магазина на улице Рогожский Вал, дом 5, строение 4.
«В помещение магазина вошел неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил четыре бутылки чачи, 3 тысячи рублей из кассы, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил порядка 5 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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