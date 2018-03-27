В Москве вооруженный мужчина похитил из магазина 4 бутылки чачи

По его словам, в полицию о разбойном нападении сообщил продавец магазина на улице Рогожский Вал, дом 5, строение 4.

«В помещение магазина вошел неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил четыре бутылки чачи, 3 тысячи рублей из кассы, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил порядка 5 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.