Ещё
Приезжий стал жертвой разбойного нападения возле жилого дома в Зеленограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приезжий стал жертвой разбойного нападения возле жилого дома в Зеленограде 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Сотрудники зеленоградской полиции задержали двух мужчин по подозрению в разбое. Свидетелями происшедшего стали местные жители, которые сообщили в ОМВД по районам Матушкино и Савелки о драке возле одного из жилых корпусов округа.
К моменту прибытия полицейских, на месте остался лишь один участник инцидента — потерпевший. Мужчина 34-х лет, временно проживающий в Зеленограде, рассказал, что возле подъезда дома неизвестный человек брызнул ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего избил и забрал из куртки 20 тысяч рублей и мобильный телефон.
Оперативники начали розыск подозреваемого и установили его личность. Кроме этого, полицейские вышли на след его соучастника и вскоре оба мужчины были задержаны. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья 24-х и 27-ми лет. Следствие установило, что ранее между потерпевшим и более старшим злоумышленником имел место конфликт. Наказать своего обидчика подозреваемый попросил знакомого, посулив ему денежное вознаграждение, что тот и сделал. Теперь оба подельника находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело за разбой.
Савелки: последние новости
В Москве пройдет международный форум «Город образования» Полис обязательного медицинского страхования можно оформить дистанционно Зеленоградок приглашают на бесплатное обследование и консультации гинекологов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД39
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»508
Тулеев попросил прощения у Путина451
Трамп начал терять уважение Путина244
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение