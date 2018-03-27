Приезжий стал жертвой разбойного нападения возле жилого дома в Зеленограде

Сотрудники зеленоградской полиции задержали двух мужчин по подозрению в разбое. Свидетелями происшедшего стали местные жители, которые сообщили в ОМВД по районам Матушкино и Савелки о драке возле одного из жилых корпусов округа.

К моменту прибытия полицейских, на месте остался лишь один участник инцидента — потерпевший. Мужчина 34-х лет, временно проживающий в Зеленограде, рассказал, что возле подъезда дома неизвестный человек брызнул ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего избил и забрал из куртки 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

Оперативники начали розыск подозреваемого и установили его личность. Кроме этого, полицейские вышли на след его соучастника и вскоре оба мужчины были задержаны. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья 24-х и 27-ми лет. Следствие установило, что ранее между потерпевшим и более старшим злоумышленником имел место конфликт. Наказать своего обидчика подозреваемый попросил знакомого, посулив ему денежное вознаграждение, что тот и сделал. Теперь оба подельника находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело за разбой.