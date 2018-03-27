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Начальник нефтеюганского МВД задержан по подозрению во взяточничестве
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Начальник нефтеюганского МВД задержан по подозрению во взяточничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, сотрудники органов внутренних дел подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
«В служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящее время подозреваемые задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области. По версии следствия, в течении 2016 и 2017 годов подозреваемые получали от местного жителя взятки за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Фото Евгения Поторочина
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