Начальник нефтеюганского МВД задержан по подозрению во взяточничестве

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, сотрудники органов внутренних дел подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«В служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящее время подозреваемые задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отмечают в пресс-службе ведомства.