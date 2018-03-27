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В Сургуте таксист попался на уловку мошенника и добровольно отдал деньги
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В Сургуте таксист попался на уловку мошенника и добровольно отдал деньги 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
47-летний житель Сургута обратился в дежурную часть УМВД России по городу Сургут. Он заявил, что в отношение него совершены мошеннические действия.
Установлено, что потерпевший подрабатывает в городской автомобильной компании таксистом. Вечером, диспетчер передала заявку водителю, в которой неизвестный заказал машину. Через время на номер водителя поступил звонок от заказчика такси.
Он представился сотрудником ГИБДД и вежливо попросил привезти на условленное место продукты питания, а также пополнить баланс нескольких мобильных телефонов, обещая при встрече вернуть всю сумму. Таксист выполнил поручение и приехал на место, оговорённое заранее, но никого не обнаружил. Лжесотрудник правоохранительных органов на звонок больше не отвечал.
Полиция установила, что звонок на номер таксиста поступил из другого региона России. Злоумышленник пополнил свой кошелёк на 3 000 рублей, благодаря доверчивости таксиста.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование по установлению личности причастного к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
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