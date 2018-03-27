На Урале «черный лесоруб» сменил фамилию и стал блондином, чтобы уйти от наказания

В Нижнем Тагиле будут судить 29-летнего мужчину, который обвиняется в незаконной вырубке деревьев и продаже заготовленной из них древесины. Как сообщает пресс-служба областной полиции, в мае 2017 года директор лесничества обнаружил, что в полутора километрах от поселка Горноуральского вырублено 30,406 кубометра сосны. Он сообщил об этом в полицию.

— Стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, — рассказали в ведомстве. — Тогда осужденный мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли людей, которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным данным, наемных работников он ввел в заблуждение по поводу законности заготовки древесины, не имея при этом никаких разрешительных документов.

После случившегося мужчина переехал в Екатеринбург , сменил фамилию, отрастил бороду и перекрасил темные волосы в светлый оттенок, но полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Нижнего Тагила все равно нашли его и задержали.

Ущерб, который он нанес лесному фонду, оценили в 420 538 рублей. Уголовное дело передано в суд.