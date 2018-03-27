Мосгорсуд продлил на полгода арест украинца Сущенко по делу о шпионаже

"Суд продлил арест Сущенко до конца сентября", — заявил Фейгин, отметив, что его подзащитный не признает свою вину.

Также адвокат рассказал, что следующее заседание состоится в среду, а в целом суды по этому делу будут идти весь апрель.

Ранее Мосгорсуд продлили арест Сущенко до 30 марта 2018 года. Дело маркировано грифом «секретно», заседания проходят в закрытом режиме. Расследование в настоящее время завершено.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Романа Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа"