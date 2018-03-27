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В Костроме закрыли департамент по торговле солью и спайсами
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В Костроме закрыли департамент по торговле солью и спайсами 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме полицейские прикрыли деятельность не совсем обычного департамента, узнал KOSTROMA.TODAY. Сотрудники «ведомства» наживались на сбыте наркотиков.
Звучное название своему онлайн-чату в одном из мессенджеров — «Департамент» — дал ростовчанин. Именно он нанимал сотрудников.
По информации пресс-службы регионального УМВД, обязанности работников были несложными: сбыть дурной товар либо при встрече, либо через закладки. Но строго после оплаты. При этом, в «департаменте» не гнушались в качестве оплаты брать не только рубли, а, например, мобильные телефоны и даже часы.
Товар — соли, спайся и анашу — по партиям фасовали в «штабе», на деле оказавшемся гаражом. В ходе обыска здесь было изъято более 100 граммов наркотиков.
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено пять уголовных дел, ведется следствие.
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