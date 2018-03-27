В Костроме закрыли департамент по торговле солью и спайсами

Костроме полицейские прикрыли деятельность не совсем обычного департамента, узнал KOSTROMA.TODAY. Сотрудники «ведомства» наживались на сбыте наркотиков.

Звучное название своему онлайн-чату в одном из мессенджеров — «Департамент» — дал ростовчанин. Именно он нанимал сотрудников.

По информации пресс-службы регионального УМВД, обязанности работников были несложными: сбыть дурной товар либо при встрече, либо через закладки. Но строго после оплаты. При этом, в «департаменте» не гнушались в качестве оплаты брать не только рубли, а, например, мобильные телефоны и даже часы.

Товар — соли, спайся и анашу — по партиям фасовали в «штабе», на деле оказавшемся гаражом. В ходе обыска здесь было изъято более 100 граммов наркотиков.

Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено пять уголовных дел, ведется следствие.