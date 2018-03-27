Ещё одну взятку главврачу перинатального центра в Красноярске накопали в СК

По версии следствия, взятку в размере 170 тысяч рублей принесла 45-летняя представительница коммерческой организации Новосибирска в ноябре 2017 года и передела через главную медсестру учреждения главврачу. «Деньги были переданы за совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах представляемой ею коммерческой организации, а именно за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения. В дальнейшем главная медсестра передала указанные денежные средства главному врачу КГБУЗ „КККЦОМД“ у себя в кабинете», — комментируют в следкоме.

Напомним, дело против врача возбудили в конце декабря, а сразу после новогодних праздников Андрея Павлова взяли под арест. Следователи предполагают, что врач организовал преступную схему, согласно которой он незаконно брал от предпринимателей 10% от суммы поставки в Перинатальный центр медицинских товаров медицинского назначения для нужд больницы. Посредником для передачи взятки по указанию Павлова выступала главная медсестра Лидия Клитенкович . В начале марта стало известно о второй взятке в размере 120 тыс. рублей.

Против главврача завели уголовное дело «Получение взятки в особо крупном размере». Однако общественность не верит в его виновность, собирает подписи под петициями и активно обсуждают проблему в социальных сетях.