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Ещё одну взятку главврачу перинатального центра в Красноярске накопали в СК
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Ещё одну взятку главврачу перинатального центра в Красноярске накопали в СК 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Третью взятку инкриминируют в Следственном комитете Красноярского края главному врачу красноярского перинатального центра Андрею Павлову.
По версии следствия, взятку в размере 170 тысяч рублей принесла 45-летняя представительница коммерческой организации Новосибирска в ноябре 2017 года и передела через главную медсестру учреждения главврачу. «Деньги были переданы за совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах представляемой ею коммерческой организации, а именно за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения. В дальнейшем главная медсестра передала указанные денежные средства главному врачу КГБУЗ „КККЦОМД“ у себя в кабинете», — комментируют в следкоме.
Напомним, дело против врача возбудили в конце декабря, а сразу после новогодних праздников Андрея Павлова взяли под арест. Следователи предполагают, что врач организовал преступную схему, согласно которой он незаконно брал от предпринимателей 10% от суммы поставки в Перинатальный центр медицинских товаров медицинского назначения для нужд больницы. Посредником для передачи взятки по указанию Павлова выступала главная медсестра Лидия Клитенкович. В начале марта стало известно о второй взятке в размере 120 тыс. рублей.
Против главврача завели уголовное дело «Получение взятки в особо крупном размере». Однако общественность не верит в его виновность, собирает подписи под петициями и активно обсуждают проблему в социальных сетях.
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