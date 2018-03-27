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В Волгограде 23-летняя девушка через 12 лет дождалась суда над отцом-педофилом
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В Волгограде 23-летняя девушка через 12 лет дождалась суда над отцом-педофилом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который не раз изнасиловал свою дочь. 23-летняя волгоградка дождалась суда над отцом спустя 12 лет.
Долгое время, начиная с 2005 года, житель Волгограда находился в бегах, не желая идти под суд за неоднократные изнасилования собственной дочери. Когда педофил надругался над девочкой, ей было всего 11 лет. Сейчас пострадавшей уже 23 года.
— Следственным отделом по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери, — сообщили V1.ru в СУ СК России по Волгоградской области. — Весной и летом 2005 года обвиняемый не раз подвергал сексуальному насилию собственную дочь. Злоумышленник был в разводе с матерью потерпевшей, а преступления совершал, когда забирал дочь к себе погостить. Как только девочка рассказала матери о происходящем, женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия мужчина скрылся. Задержать его удалось в ноябре прошлого года.
Все эти годы мужчина скитался по Волгоградской области и фактически бомжевал.
Уголовное дело рассмотрит суд Красноармейского района.
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