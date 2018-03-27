В Волгограде 23-летняя девушка через 12 лет дождалась суда над отцом-педофилом

Волгограде следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который не раз изнасиловал свою дочь. 23-летняя волгоградка дождалась суда над отцом спустя 12 лет.

Долгое время, начиная с 2005 года, житель Волгограда находился в бегах, не желая идти под суд за неоднократные изнасилования собственной дочери. Когда педофил надругался над девочкой, ей было всего 11 лет. Сейчас пострадавшей уже 23 года.

СУ СК — Следственным отделом по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери, — сообщили V1.ru России по Волгоградской области . — Весной и летом 2005 года обвиняемый не раз подвергал сексуальному насилию собственную дочь. Злоумышленник был в разводе с матерью потерпевшей, а преступления совершал, когда забирал дочь к себе погостить. Как только девочка рассказала матери о происходящем, женщина сразу обратилась в правоохранительные органы . В ходе следствия мужчина скрылся. Задержать его удалось в ноябре прошлого года.

Все эти годы мужчина скитался по Волгоградской области и фактически бомжевал.

Уголовное дело рассмотрит суд Красноармейского района.