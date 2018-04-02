Полиция разыскивает двоих калининградцев, напавших на 90-летнего пенсионера

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл 1 апреля около 15:00 на улице Комсомольской в районе домов 107-111. Двое злоумышленников затащили пожилого мужчину в сквер, где отобрали у него пакет с продуктами и 300 рублей.

«Действия злоумышленников заметили двое прохожих, которые помогли потерпевшему уйти. Нападавшие скрылись, сейчас полиция ведет их розыск», — отметили в пресс-службе.

Приметы разыскиваемых:

— мужчина на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 160 см коротко стрижен, был одет не по сезону легко;

— мужчина на вид 30-35 лет, славянской внешности, плотного телосложения, рост около 170 см, приметы одежды неизвестны.

Свидетелей происшествия просят позвонить в отдел полиции по телефонам: 552-098 (дежурная часть), +7 (909) 799-55-33 (уголовный розыск), либо 112.

Полиция также просит калининградцев, которые помогли пенсионеру, обратиться в дежурную часть с целью установления личностей злоумышленников.