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Полиция разыскивает двоих калининградцев, напавших на 90-летнего пенсионера
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Полиция разыскивает двоих калининградцев, напавших на 90-летнего пенсионера 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл 1 апреля около 15:00 на улице Комсомольской в районе домов 107-111. Двое злоумышленников затащили пожилого мужчину в сквер, где отобрали у него пакет с продуктами и 300 рублей.
«Действия злоумышленников заметили двое прохожих, которые помогли потерпевшему уйти. Нападавшие скрылись, сейчас полиция ведет их розыск», — отметили в пресс-службе.
Приметы разыскиваемых:
— мужчина на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 160 см коротко стрижен, был одет не по сезону легко;
— мужчина на вид 30-35 лет, славянской внешности, плотного телосложения, рост около 170 см, приметы одежды неизвестны.
Свидетелей происшествия просят позвонить в отдел полиции по телефонам: 552-098 (дежурная часть), +7 (909) 799-55-33 (уголовный розыск), либо 112.
Полиция также просит калининградцев, которые помогли пенсионеру, обратиться в дежурную часть с целью установления личностей злоумышленников.
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