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Начальника полиции Нефтеюганска и главу отдела УМВД задержали за взятку
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Начальника полиции Нефтеюганска и главу отдела УМВД задержали за взятку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
РИА Новости. Начальника полиции Нефтеюганска и главу отдела регионального УМВД задержали за взятку от бизнесмена — СК РФ
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