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Двое омичей ворвались в квартиру пенсионера и украли у него редкие монеты
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Двое омичей ворвались в квартиру пенсионера и украли у него редкие монеты 

АиФ-Омск 16 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
71-летний житель Омска обратился в полицию и сообщил, что двое преступников приникли в его квартиру и, пригрозив, ножом отобрали деньги и коллекционные монеты. Пенсионер отдал злоумышленникам 1300 рублей, цена коллекционных монет сейчас устанавливается.
Преступников удалось быстро найти. Среди фотографий ранее судимых омичей пенсионер узнал одного из злоумышленников. Сейчас подозреваемые задержаны. За разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере им грозит до 12 лет лишения свободы.
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