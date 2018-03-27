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Кировчанин рассказал следователям, как забил до смерти ножкой от табурета 91-летнюю женщину
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Кировчанин рассказал следователям, как забил до смерти ножкой от табурета 91-летнюю женщину 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуются уголовные дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 91-летней жительнице города Кирова, что повлекло смерть последней, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а так же по ч.3 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище).
Подозреваемый рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления в ходе проверки показаний на месте.
Как сообщалось ранее, 8 февраля 2018 года в городе Кирове ранее судимый мужчина 1973 года рождения совершил нападение на двух жительниц города 1926 и 1949 годов рождения.
«Как выяснилось при установлении обстоятельств, около 9 часов утра в дверь их квартиры позвонили. Когда 91-летняя хозяйка открыла дверь, ворвался мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Он проник в квартиру, уронил пенсионерку на пол и стал наносить ей удары принесенной с собой ножкой от табурета. После того как на помощь к женщине пришла ее родственница, мужчина также ее уронил и стал наносить удары», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Далее подозреваемый потребовал от женщин деньги. Потерпевшая передала ему 2 тысячи рублей, сообщив, что это все, что есть. Мужчина попытался связать потерпевших скотчем, однако из-за повреждений на лице женщин у него это не получилось, тогда он забрал денежные средства и скрылся с места преступления.
Потерпевшие вызвали скорую медицинскую помощь, обе были госпитализированы. Женщина 1926 года рождения, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, от полученных повреждений скончалась.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям личность мужчины была установлена, он задержан.
Следователем СУ СКР по Кировской области проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого. В ходе проведения следственного действия мужчина подробно рассказал следователю обстоятельства совершенного преступления и пояснил, что заранее спланировал нападение, зная, что пенсионерки проживают вдвоем и у них могут быть денежные накопления.
В настоящее время продолжается работа по сбору достаточной доказательственной базы для направления уголовного дела в суд. Расследование продолжается.
Фото — СУ СК по Кировской области
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