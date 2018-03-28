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Бывшего полицейского лишили свободы при попытке получить деньги за прекращение доследственной проверки.
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Бывшего полицейского лишили свободы при попытке получить деньги за прекращение доследственной проверки. 

Новости Генеральной прокуратуры 1 час назад
23 марта 2018 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска признал сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК PФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).
Как установлено приговором суда, старший оперуполномоченный 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, получил информацию о том, что в ОЭБиПК ОМВД России по Богучанскому району находится материал доследственной проверки в отношении бывшего заместителя главы Администрации района. Желая похитить денежные средства, принадлежащие потерпевшей, полицейский предложил бывшей чиновнице оказать помощь в решении вопроса о прекращении доследственной проверки в отношении нее за незаконное вознаграждение, хотя в действительности не имел возможности повлиять на ее результаты.
30.11.2017 с целью реализации задуманного мужчина встретился на привокзальной площади с потерпевшей, которая передала ему в счет вознаграждения 70000 рублей. Однако преступный умысел полицейский не смог довести до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю.
Соглашаясь с мнением государственного обвинителя о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы, суд, учитывая данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств — признание вины, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил экс-полицейскому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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