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Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом
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Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Ему грозит пожизненное.
В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2017 году молодой человек под видом героина продавал карфентанил (его воздействие на организм человека в сотни раз выше героина). Из-за распространения этого вещества в прошлом году количество передозировок со смертельным исходом выросло на 75%.
"Особую опасность незаконная торговля карфентанилом представляет ввиду его сбыта под видом героина, что влечет неправильный расчет дозировки наркозависимым лицом и летальный исход", — добавили в прокуратуре.
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