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На Ставрополье полицейскими установлен подозреваемый в совершении серии краж автомобилей
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На Ставрополье полицейскими установлен подозреваемый в совершении серии краж автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Пятигорску установлен подозреваемый в совершении хищения транспортных средств.
В дежурную часть городского отдела внутренних дел обратились четверо местных жителей с заявлениями о кражах принадлежащего им имущества.
Реализовав комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сторож одной из стоянок города-курорта. Мужчина похитил с охраняемой территории три автомобиля российского и иностранного производства, а также комплект резины с дисками.
Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 300 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 68-летний ранее неоднократно судимый житель Пятигорска доставлен в городской отдел внутренних дел, где дал признательные показания.
По данным фактам следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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