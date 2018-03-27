На Ставрополье полицейскими установлен подозреваемый в совершении серии краж автомобилей

В дежурную часть городского отдела внутренних дел обратились четверо местных жителей с заявлениями о кражах принадлежащего им имущества.

Реализовав комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сторож одной из стоянок города-курорта. Мужчина похитил с охраняемой территории три автомобиля российского и иностранного производства, а также комплект резины с дисками.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 300 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 68-летний ранее неоднократно судимый житель Пятигорска доставлен в городской отдел внутренних дел, где дал признательные показания.