В Пензе завершено расследование уголовного дела об инсценировке ДТП с дорогими авто

Пензенской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Обвинение предъявлено 10 гражданам, проживающим в Пензе и области. «Организатором группы выступил житель нашего региона, который разработал схему совершения преступлений, а также механизм получения незаконных выплат по инсценированным ДТП. Для совершения своих преступных действий он подыскивал автомобили иностранного производства таких марок, как BMW, «Mercedes» и «Nissan», ремонт которых обходился дорого, а также находил машины отечественного производства, которые выступали в качестве виновной стороны в инсценированных авариях», — сообщает пресс-служба регионального УМВД Место и время для инсценировки аварии злоумышленник выбирал самостоятельно. После в «игру» вступали его друзья и знакомые: они делили между собой роли потерпевшей и виновной сторон. О совершенных ДТП сообщали в дежурную часть ГИБДД . Вызванные на место происшествия инспекторы ДПС об «искусственном» происхождении аварий и преступных планах злоумышленников не подозревали. Они оформляли документы по ДТП, необходимые для предоставления в страховую компанию. Деятельность преступной группы продолжалась с декабря 2015 года по январь 2017 года. За это время злоумышленники успели инсценировать 11 аварий на территории областного центра и Кузнецка . В ходе обысков у участников группы изъяты десятки транспортных средств, которые использовались при совершении преступлений. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.