Ещё
В Пензе завершено расследование уголовного дела об инсценировке ДТП с дорогими авто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе завершено расследование уголовного дела об инсценировке ДТП с дорогими авто 

PNZdrive 30 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Обвинение предъявлено 10 гражданам, проживающим в Пензе и области.
«Организатором группы выступил житель нашего региона, который разработал схему совершения преступлений, а также механизм получения незаконных выплат по инсценированным ДТП. Для совершения своих преступных действий он подыскивал автомобили иностранного производства таких марок, как BMW, «Mercedes» и «Nissan», ремонт которых обходился дорого, а также находил машины отечественного производства, которые выступали в качестве виновной стороны в инсценированных авариях», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Место и время для инсценировки аварии злоумышленник выбирал самостоятельно. После в «игру» вступали его друзья и знакомые: они делили между собой роли потерпевшей и виновной сторон. О совершенных ДТП сообщали в дежурную часть ГИБДД. Вызванные на место происшествия инспекторы ДПС об «искусственном» происхождении аварий и преступных планах злоумышленников не подозревали. Они оформляли документы по ДТП, необходимые для предоставления в страховую компанию.
Деятельность преступной группы продолжалась с декабря 2015 года по январь 2017 года. За это время злоумышленники успели инсценировать 11 аварий на территории областного центра и Кузнецка. В ходе обысков у участников группы изъяты десятки транспортных средств, которые использовались при совершении преступлений.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области таксист украл кошелек пассажирки В Пензе автовор угнал иномарку с забытыми в салоне ключами В Пензенской области 27-летний мотоциклист заплатит 200 тыс руб за нетрезвое поведение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина314
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева203
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову168
Трамп начал терять уважение Путина132
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение