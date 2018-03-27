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Иркутского студента задержали по подозрению в закладке наркотиков
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Иркутского студента задержали по подозрению в закладке наркотиков 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске задержан 23-летний студент местного вуза, которого подозревают в незаконном распространении наркотических средств, относящихся к синтетической группе. Как сообщает региональная полиция, парня обвиняют в том, что целый месяц он делал закладки наркотиков по городу.
Молодой человек задержан с поличным, во время выполнения очередной работы по раскладке. Действовал он бесконтактным способом, никак не взаимодействуя с теми, кто приобретал наркотики и при этом сам заращённые вещества не употреблял. По данным полиции, задержанный подготовил к сбыту как минимум 24 закладки на территории Свердловского района города Иркутска. Данные свертки были изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас парню грозит до 15 лет лишения свободы. По факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 частью 3 прим.1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконной сбыт наркотических средств».
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