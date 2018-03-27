Мосгорсуд продлил до 30 июня домашний арест отцу полковника МВД РФ Д. Захарченко

«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок домашнего ареста обвиняемому В. Захарченко до 30 июня», — огласил решение судья Сергей Подопригоров

Следователь настаивал на том, что данный срок продления позволит участникам ознакомиться с материалами уголовного дела, которые насчитывают 26 томов. Защита В. Захарченко не возражала против продления домашнего ареста. «Мы не возражаем против ходатайства и поддерживаем его», — сказала адвокат Екатерина Кляйман.

В свою очередь прокурор поддержал ходатайство. «Запрашивается разумный срок продления ареста, в связи с этим полностью поддерживаю ходатайство следствия», — заявила прокурор.

Также суд продлил домашний арест на этот же срок еще одному фигуранту дела Владимиру Корьевкину , который, по версии следствия, фиктивно устроил на работу В. Захарченко в «МИА-Банк». Он же незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату, чем причинил банку ущерб.

В ходе заседания адвокат В. Корьевкина Вячеслав Леонтьев просил суд разрешить своему подзащитному посещать работу. «В. Корьевкину необходимо работать и приносить деньги в семью», — сказал адвокат.

Ранее В. Захарченко и В. Корьевкин по решению Басманного суда были отпущены из СИЗО под домашний арест. Обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда.

Расследование уголовного дела завершено, В. Захарченко предъявлено окончательное обвинение в растрате в особо крупном размере, В. Корьевкину — пособничестве в растрате.

В. Захарченко был арестован по обвинению в растрате 4 млн руб., которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка «МИА-банк», где фиктивно работал. Ранее свою вину мужчина не признавал, а уголовное преследование связывал с попыткой давления на его сына, находящегося под следствием по обвинению в коррупции.

По версии следствия, В. Корьевкин нанял на должность своего советника В. Захарченко, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования. После этого В. Корьевкин незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату, чем причинил банку ущерб. Банк был признан по делу потерпевшим и заявил гражданский иск на сумму 12,5 млн руб.