Мосгорсуд продлил до 30 июня домашний арест отцу полковника МВД РФ Д. Захарченко 

Мосгорсуд продлил до 30 июня домашний арест обвиняемому в растрате принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство» («МИА-Банк») 4 млн руб. Виктору Захарченко — отцу бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок домашнего ареста обвиняемому В. Захарченко до 30 июня», — огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Следователь настаивал на том, что данный срок продления позволит участникам ознакомиться с материалами уголовного дела, которые насчитывают 26 томов. Защита В. Захарченко не возражала против продления домашнего ареста. «Мы не возражаем против ходатайства и поддерживаем его», — сказала адвокат Екатерина Кляйман.
В свою очередь прокурор поддержал ходатайство. «Запрашивается разумный срок продления ареста, в связи с этим полностью поддерживаю ходатайство следствия», — заявила прокурор.
Также суд продлил домашний арест на этот же срок еще одному фигуранту дела Владимиру Корьевкину, который, по версии следствия, фиктивно устроил на работу В. Захарченко в «МИА-Банк». Он же незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату, чем причинил банку ущерб.
В ходе заседания адвокат В. Корьевкина Вячеслав Леонтьев просил суд разрешить своему подзащитному посещать работу. «В. Корьевкину необходимо работать и приносить деньги в семью», — сказал адвокат.
Ранее В. Захарченко и В. Корьевкин по решению Басманного суда были отпущены из СИЗО под домашний арест. Обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда.
Расследование уголовного дела завершено, В. Захарченко предъявлено окончательное обвинение в растрате в особо крупном размере, В. Корьевкину — пособничестве в растрате.
В. Захарченко был арестован по обвинению в растрате 4 млн руб., которые он якобы получил в течение двух лет в виде зарплаты от банка «МИА-банк», где фиктивно работал. Ранее свою вину мужчина не признавал, а уголовное преследование связывал с попыткой давления на его сына, находящегося под следствием по обвинению в коррупции.
По версии следствия, В. Корьевкин нанял на должность своего советника В. Захарченко, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования. После этого В. Корьевкин незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату, чем причинил банку ущерб. Банк был признан по делу потерпевшим и заявил гражданский иск на сумму 12,5 млн руб.
После ухода В. Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать В. Захарченко зарплату за фиктивную работу. С. Гриб объявлен в международный розыск и арестован заочно с санкции Басманного суда.