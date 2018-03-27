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В Полазне подросток воровал кроликов у соседки
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В Полазне подросток воровал кроликов у соседки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
14-летний житель Полазны предстанет перед судом за кражи.
Подростка обвиняют в том, что он обворовывал соседок-пенсионерок.
«13 ноября 2017 года подросток незаконно проник в жилище 61-летней женщины в посёлке Полазна Добрянского района, откуда тайно похитил деньги, перчатки и женскую сумку. 28 ноября в том же посёлке он незаконно проник в помещение сарая, принадлежащего 58-летней местной жительнице, откуда тайно похитил кроликов», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
Следователи завершили сбор доказательств вины парня. Уголовное дело передают в суд.
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