В Полазне подросток воровал кроликов у соседки

14-летний житель Полазны предстанет перед судом за кражи.

Подростка обвиняют в том, что он обворовывал соседок-пенсионерок.

Следователи завершили сбор доказательств вины парня. Уголовное дело передают в суд.