В Кирово-Чепецке мужчина выбил дверь в квартиру и, угрожая ножом, потребовал деньги

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение о том, что на жителя районного центра, 1992 года рождения, в его квартире напал мужчина.

«Со слов потерпевшего, 25 марта около 9 часов утра в его квартиру выбили дверь. Злоумышленник начал требовать деньги, а когда хозяин отказал, мотивируя тем, что наличности нет, стал угрожать ножом. Налетчик забрал роутер и скрылся», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый местный житель, 1994 года рождения.

Следователем МО МВД России «Кирово-Чепецкий» в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото — alpansk.ru