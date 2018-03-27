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Задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерове предъявили обвинения
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Задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерове предъявили обвинения 

Москва24 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Задержанным по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове предъявлены обвинения, сообщает ТАСС. Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемых.
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