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По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых
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По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых 

Rambler News Service 23 часа назад
Фото: ТВ Центр
Председателю СКР Александру Бастрыкину, который лично координирует работу следователей в городе Кемерове, где вчера произошел пожар в торговом центре, доложено о задержании и допросе четверых подозреваемых.
«Председателю СКР доложили о первых результатах расследования. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она отметила, что решается вопрос о задержании пятого подозреваемого. Это сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.
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