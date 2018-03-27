Неизвестный обстрелял трамвай на юге столицы

Инцидент произошел 9 марта.

Неизвестный обстрелял трамвай из мелкокалиберного оружия на юге столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 9 марта.

В отделение полиции обратилась жительница столицы, которая работает водителем трамвая маршрута № 16. Она рассказала, что на улице Чертановская неизвестный открыл стрельбу из мелкокалиберного оружия и разбил в трамвае три стекла, отмечает источник агентства городских новостей «Москва»

Министерстве внутренних дел Российской Федерации по данному факту провели проверку. 26 марта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время ведется следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа неизвестных расстреляла мужчину на западе столицы

Мстительный водитель украл у бывшего работодателя 42 миллиона рублей