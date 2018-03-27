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Неизвестный обстрелял трамвай на юге столицы
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Неизвестный обстрелял трамвай на юге столицы 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Инцидент произошел 9 марта.
Неизвестный обстрелял трамвай из мелкокалиберного оружия на юге столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 9 марта.
В отделение полиции обратилась жительница столицы, которая работает водителем трамвая маршрута № 16. Она рассказала, что на улице Чертановская неизвестный открыл стрельбу из мелкокалиберного оружия и разбил в трамвае три стекла, отмечает источник агентства городских новостей «Москва».
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации по данному факту провели проверку. 26 марта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время ведется следствие.
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