Неизвестный обстрелял трамвай на юге столицы 

Инцидент произошел 9 марта.
Неизвестный обстрелял трамвай из мелкокалиберного оружия на юге столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 9 марта.
В отделение полиции обратилась жительница столицы, которая работает водителем трамвая маршрута № 16. Она рассказала, что на улице Чертановская неизвестный открыл стрельбу из мелкокалиберного оружия и разбил в трамвае три стекла, отмечает источник агентства городских новостей «Москва».
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации по данному факту провели проверку. 26 марта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время ведется следствие.
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