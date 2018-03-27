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40 томов по делу долгостроя на Доковской в Архангельске направлены в суд
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40 томов по делу долгостроя на Доковской в Архангельске направлены в суд 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске окончено расследования уголовного дела о строительстве четырех социальных домов на улице Доковской Исакогорском округе Архангельска.
Установлено, что генеральный директор фирмы-подрядчика, при строительстве домов допустил брак и обязан был устранить его за счет собственных средств. Несмотря на это для устранения брака он использовал бюджетные средства. При этом в документации указал вместо переделки бракодефектных работ иные, которые фактически произведены не были. В результате инвестору был причинен имущественный ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.
В ходе расследования данного уголовного дела были проведены сложные строительные экспертизы, по результатам которых определен объем невыполненных работ, допрошено большое количество свидетелей, проведены многочисленные обыски и выемки документов. Объем уголовного дела составил порядка 40 томов.
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