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В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов
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В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов 

Вести Воронеж 15 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Задержанные продавали запрещенные вещества с помощью «закладок».
В Воронеже полицейские поймали 28-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, распространявших героин с помощью «закладок». Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Задержанные — уроженцы Средней Азии. Недавно стражам порядка поступила информация, что они якобы торгую наркотиками. В ходе проверки эти данные подтвердились и мигрантов задержали. В их тайнике оперативники нашли сумку со свёртками, в которых были упакованы 400 граммов героина. На допросе мужчина и женщина дали признательные показания. Они пояснили, что наркотики получали через курьера, затем делали «закладки». Против подозреваемых завели уголовное дело. И теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.
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