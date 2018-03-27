В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов

Задержанные продавали запрещенные вещества с помощью «закладок».

В Воронеже полицейские поймали 28-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, распространявших героин с помощью «закладок». Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Задержанные — уроженцы Средней Азии. Недавно стражам порядка поступила информация, что они якобы торгую наркотиками. В ходе проверки эти данные подтвердились и мигрантов задержали. В их тайнике оперативники нашли сумку со свёртками, в которых были упакованы 400 граммов героина. На допросе мужчина и женщина дали признательные показания. Они пояснили, что наркотики получали через курьера, затем делали «закладки». Против подозреваемых завели уголовное дело. И теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.