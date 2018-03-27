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Под Волгоградом мужчина идет под суд за смерть матери по неосторожности
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Под Волгоградом мужчина идет под суд за смерть матери по неосторожности 

АиФ Волгоград 42 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
29-летний житель Котово в Волгоградской области предстанет перед судом за то, что из-за его неосторожности в пожаре скончалась мать.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, вечером 13 октября 2017 года мужчина курил в доме матери во время застолья с родственниками и бросал окурки на деревянный пол. Ночью из-за этого случился пожар. Проснувшиеся родственники выбежали на улицу, а 65-летняя мать мужчины потеряла сознание и осталась лежать в доме.
Спустя время ее вынесли спасатели, но было уже поздно. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице.
Мужчина признал свою вину в смерти матери, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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