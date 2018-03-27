Под Волгоградом мужчина идет под суд за смерть матери по неосторожности

29-летний житель Котово Волгоградской области предстанет перед судом за то, что из-за его неосторожности в пожаре скончалась мать.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, вечером 13 октября 2017 года мужчина курил в доме матери во время застолья с родственниками и бросал окурки на деревянный пол. Ночью из-за этого случился пожар. Проснувшиеся родственники выбежали на улицу, а 65-летняя мать мужчины потеряла сознание и осталась лежать в доме.

Спустя время ее вынесли спасатели, но было уже поздно. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице.

Мужчина признал свою вину в смерти матери, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.