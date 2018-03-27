Внимание, розыск: камеры наблюдения запечатлели причастного к краже

Сотрудники правопорядка гарантируют конфиденциальность за любую информацию о местонахождении подозреваемого и «Газели».

Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются причастные к краже, совершенной 22 марта в районе Первомайского и Октябрьского проспектов.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели грузовой автомобиль «Газели», на котором могут передвигаться подозреваемые.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кому что-либо известно о водителе или данной «Газели», сообщить по телефону: 8953-533-53-55.