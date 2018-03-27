Ещё
Внимание, розыск: камеры наблюдения запечатлели причастного к краже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внимание, розыск: камеры наблюдения запечатлели причастного к краже 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники правопорядка гарантируют конфиденциальность за любую информацию о местонахождении подозреваемого и «Газели».
Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются причастные к краже, совершенной 22 марта в районе Первомайского и Октябрьского проспектов.
Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели грузовой автомобиль «Газели», на котором могут передвигаться подозреваемые.
Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кому что-либо известно о водителе или данной «Газели», сообщить по телефону: 8953-533-53-55.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Полиция раскрыла дело об украденном телефоне в одном из магазинов Петрозаводска Житель Карелии погиб под поездом в Московской области. В Карелии мужчина будет осужден за половую неприкосновенность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина306
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева201
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову166
Трамп начал терять уважение Путина129
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение