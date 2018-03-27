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Житель Вологодской области застрелил знакомого во время ссоры
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Житель Вологодской области застрелил знакомого во время ссоры 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: Главный региональный
Уголовное дело возбудили в отношении ранее судимого 37‐летнего мужчины, который застрелил знакомого во время конфликта в Вологодской области. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Подозреваемый 21 марта поссорился с жителем села Кичменгский Городок, которого ранее привлекали к уголовной ответственности.
37-летний
мужчина сходил домой и вооружился охотничьим гладкоствольным ружьем своего отца. Из данного оружия он произвел выстрел в  49-летнего
знакомого, причинив огнестрельное ранение грудной клетки
пресс-служба
СУ СКР по Вологодской области.
От полученной травмы пострадавший на следующий день скончался в больнице. Проводится расследование.
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