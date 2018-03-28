Суд арестовал первую фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне»

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», — огласил решение судья.

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест.

28 марта суд должен рассмотреть ходатайства следствия об аресте еще четырех фигурантов дела: технического директора компании-собственника здания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.