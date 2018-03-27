Безработная украла садовую технику за 5,5 млн рублей во Всеволожском районе

Петербурге Полицейские раскрыли крупную кражу садовой техники во Всеволожском районе. Главная подозревая — безработная жительница садоводства «Лембоволовская твердыня». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти

В полицию обратилась хозяйка нескольких участков в садоводстве. Он попросила разыскать пропавшую садовую технику. Сумма похищенного по ее оценке достигла 5,5 млн рублей.

Следователи выяснили, что с марта по декабрь 2017 года 40-летняя подозреваемая, пользуясь свободным доступом к участкам знакомой, увела снегоуборочную машину и газонокосилку, а также присвоила воздуходувку для уборки листьев и садовый пылесос.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».