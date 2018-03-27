В Самарской области задержаны подозреваемые в краже детского конструктора в одном из торговых центров Йошкар-Олы

13 марта в полицию с заявлением о краже детских конструкторов обратился сотрудник одного из отделов торгового центра. Он сообщил, что в течение рабочего дня обнаружил пропажу 37 наборов детского конструктора на общую сумму 96,8 тысяч рублей. При этом ни один из сотрудников магазина и сотрудник охраны не видели, в какой момент была совершена кража товара.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия была изъята видеозапись. В ходе просмотра видеозаписи установлено: четверо мужчин зашли в отдел по очереди, разошлись в разные стороны, двое из них брали наборы конструкторов, переносили в «слепую зону» подходил третий, складывал в пакет и выносил, в это время четвертый отвлекал продавца и охранника. Злоумышленники передвигались на автомашине иностранного производства темного цвета.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были разосланы ориентировки на подозреваемых по соседним регионам. Таким образом, гастролеры были задержаны полицейскими в Самаре , при себе у них находилось похищенное имущество. Во время задержания один из них скрылся, в настоящее время находится в розыске. Выяснилось, что злоумышленники подозреваются в серии аналогичных краж в нескольких субъектах РФ . Детские конструкторы похищали с целью перепродажи. В настоящее время в отношении каждого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.