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Директор фабрики в Белгороде получил уголовное наказание за фальсификацию медизделий
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Директор фабрики в Белгороде получил уголовное наказание за фальсификацию медизделий 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 марта. Директор фабрики в Белгороде приговорен к условному сроку и штрафу за изготовление и распространение незарегистрированного медицинского изделия — термобумаги для медицинских видеопринтеров. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
"Головинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении генерального директора ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» (город Белгород), которым признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ: в производстве и сбыте незарегистрированного медицинского изделия — термобумаги для медицинских видеопринтеров", — говорится в сообщении.
По информации Росздравнадзора, генеральный директор ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» незаконно произвел на оборудовании предприятия незарегистрированные медицинские изделия (эквивалент бумаги для ультразвукового исследования), которые незаконно поставил в одну из московских поликлиник.
Головинский районный суд Москвы приговорил директора фабрики к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. «Кроме того, с виновного будут взысканы денежные средства в пользу ГБУЗ г. Москвы „Городская поликлиника №45 ДЗМ“ в счет причиненного материального ущерба», — отмечено в сообщении.
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