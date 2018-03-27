В Сочи задержали серийных квартирных воров

Установлена причастность задержанных к 17 фактам противоправной деятельности, а сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленники проникали в квартиры местных жителей путем взлома дверных замков, похищали денежные средства, ювелирные украшения, бытовую технику, продукты питания, а также предметы личной гигиены. Сумма общего ущерба потерпевшим от противоправной деятельности подозреваемых составила почти 1 миллион рублей. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.

Полицейские задержали злоумышленников с поличным в момент приготовления к совершению очередного преступления. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.