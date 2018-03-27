Ещё
В Сочи задержали серийных квартирных воров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи задержали серийных квартирных воров 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Установлена причастность задержанных к 17 фактам противоправной деятельности, а сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Злоумышленники проникали в квартиры местных жителей путем взлома дверных замков, похищали денежные средства, ювелирные украшения, бытовую технику, продукты питания, а также предметы личной гигиены. Сумма общего ущерба потерпевшим от противоправной деятельности подозреваемых составила почти 1 миллион рублей. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.
Полицейские задержали злоумышленников с поличным в момент приготовления к совершению очередного преступления. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.
АиФ — Юг: последние новости
В Сочи застройщик получил 3 года за обман дольщиков на 54 млн. рублей Полиция проверит факт избиения охранника школьниками в Сочи На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД40
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»530
Тулеев попросил прощения у Путина456
Трамп начал терять уважение Путина247
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение