Водитель, который протащил на своей машине инспектора ДПС, взят под стражу 

По решению суда 29-летний мужчина арестован на два месяца. Ему грозит срок по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Всё случилось накануне. В центре Москвы полицейский остановил Nissan Almera. Однако во время проверки документов нетрезвый водитель нажал на педаль газа. Тогда правоохранитель, стремясь задержать нарушителя, зацепился за дверь двигающейся иномарки и попытался проникнуть в салон. В таком положении страж порядка проехал по улице больше километра, пока не упал. При этом автомобилист не только не пытался остановиться, но и несколько раз ударил сотрудника ДПС по лицу, пытаясь сбросить его на проезжую часть. Страж порядка попал в больницу.