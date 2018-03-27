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В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок
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В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Инспектор ДПС по Златоустовскому округу подозревается в превышении должностных полномочий, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Установлено, что инспектор при исполнении служебных обязанностей умышленно с силой толкнул 34-летнюю женщину на дороге. Потерпевшая упала и ударилась головой об асфальт.
«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей и водворен в изолятор временного содержания. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказывают в ведомстве.
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