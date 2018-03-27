В Златоусте инспектору ДПС, толкнувшему на дороге женщину, грозит срок

Инспектор ДПС по Златоустовскому округу подозревается в превышении должностных полномочий, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что инспектор при исполнении служебных обязанностей умышленно с силой толкнул 34-летнюю женщину на дороге. Потерпевшая упала и ударилась головой об асфальт.