В Саратовской области задержали водителя за нападение на сотрудника ДПС

"Пьяный водитель ударил сотрудника ДПС ножом в шею, чтобы не допустить эвакуации автомобиля… Ранее судимый за убийство 63-летний житель Саратовской области задержан", — говорится в сообщении.

По информации СУ СК по Саратовской области, инцидент произошел днем 3 апреля. На одной из улиц Хвалынска автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 63-летний мужчина, остановили сотрудники ДПС. Во время оформления административного материала и погрузки автомобиля на эвакуатор водитель ударил ножом в шею 34-летнего инспектора ГИБДД. Потерпевшего доставили в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

По данным СУ СК, в отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.