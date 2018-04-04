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В Саратовской области задержали водителя за нападение на сотрудника ДПС
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В Саратовской области задержали водителя за нападение на сотрудника ДПС 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
САМАРА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего жителя Саратовской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника ДПС ножом в шею, чтобы не допустить эвакуации своего автомобиля, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Пьяный водитель ударил сотрудника ДПС ножом в шею, чтобы не допустить эвакуации автомобиля… Ранее судимый за убийство 63-летний житель Саратовской области задержан", — говорится в сообщении.
По информации СУ СК по Саратовской области, инцидент произошел днем 3 апреля. На одной из улиц Хвалынска автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 63-летний мужчина, остановили сотрудники ДПС. Во время оформления административного материала и погрузки автомобиля на эвакуатор водитель ударил ножом в шею 34-летнего инспектора ГИБДД. Потерпевшего доставили в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.
По данным СУ СК, в отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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